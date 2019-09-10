11 Eylül kanseri iyileştirilemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünya siyaseti ve güvenlik stratejilerinde dönüm noktası kabul edilen 11 Eylül'ün üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen saldırının etkileri hala hissediliyor. ABD yönetimi, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ni hedef alan saldırıların yıldönümde Taliban ile yürüttüğü müzakereleri askıya aldı.Terör örgütü El Kaide tarafından düzenlenen ve saldırı anında 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan eylemin ardından ortaya çıkan kanser vakalarına yönelik tartışmalar ise ABD iç siyasetini meşgul etmeye devam ediyor. Fransız AFP ajansı, saldırıların ardından havaya karışan toksitler nedeniyle kansere yakalananlarla konuştu.Jacquelin Febrillet ve Richard Fahrer kansere yakalananlardan sadece ikisi. Şimdilerde 44 yaşında olan Febrillet, saldırıdan 15 yıl sonra kansere yakalandı. 37 yaşındaki Fahrer de hiçbir akrabasında olmamasına ve genelde daha ileriki yaşlarda görünen hastalık olmasına rağmen prostat kanseri ile mücadele ediyor.Fabrillet, "Saldırıdan birkaç gün sonra insanlar işlerine dönmüştü. Ama aradan birkaç yıl geçince binlerce kişi benim gibi kansere yakalandı. Şehir yetkilileri bizi daha iyi koruyabilirdi" diyor. Öte yandan Fabrillet ve Fahrer'in başına gelenlerden farklı olarak İkiz Kulelere yakın bir bölgede yaşamayıp ya da o bölgede çalışmamalarına rağmen hala kansere yakalanan da var. Bu kişiler de genellikle Manhattan'ın güneyinde yaşayanlar oluyor. Bu yıl 4 bin kişi daha kansere yakalandı.ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül mağdurlarına yönelik uygulanan ve gelecek yıl bitecek olan tazminat fonunu 2090'a kadar uzattı. Bir hastaya ortalama 240 bin dolar sağlık tazminatı verilirken, ölen birisi için ise 682 bin dolar ödeniyor.