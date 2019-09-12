Paçavralar Mehmetçiğin Pençe’sinde

Kuzey Irak'taki Haftanin ve Sinaht bölgelerinden Şırnak'ın Uludere, Silopi, Beytüşşebap İlçelerine terörist sızmalarını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor. Haftanin Vadisi içinde kalan Perak, Kaşuran, Pusağa Vadisi, Keşan, Şeraniş, Mergasor ve Şeşdara Kamp alanları, düzenlenen hava operasyonlarıyla yerle bir edilerek teröristlerden temizlendi. Teröristlerin, bu bölgedeki 7 ayrı noktada oluşturdukları sözde gümrük noktası ile yerel halkın bölgeye giriş ve çıkışlarını denetledikleri derme çatma kulübelerden oluşan barınma alanları da yerle bir edildi. Ardından JÖH timleri tarafından karadan gerçekleştirilen ve milli Atak helikopterimizin de destek verdiği nokta operasyonlarda, teröristlerin hakim tepelere astığı örgütün simgesi paçavralar da tek tek indirildi. Teröristlerin bölgede yeniden barınmalarının da önüne geçmek için sınırın hem Türkiye yakasını, hem de Irak topraklarını 7/24 gözetleme kabiliyetine sahip üs bölgelerinin yapımına başlandı.



FIRTINA OBÜSLERİ VURDU

Türkiye-Irak sınırını birbirinden ayıran Hezil Çayı üzerine asma köprüler kuran kara birlikleri dün 20 tank takviyesiyle Siyahkaya bölgesinden Irak topraklarına giriş yaptı. Tamamı subay ve astsubaylardan oluşan Bordo Bedeli 250 kişilik özel bir birlikte yine zırhlı araçlarla Irak topraklarına geçiş yaptı. Tanklar teröristlerden temizlenen Haftanin ve Sinaht Vadisindeki 7 farklı noktada yer alan terörist hedef ve barınaklarını gece boyunca vurdu. Koordinatları alınan hedefler fırtına obüsleriyle tam isabetle vurulurken, tanklarımız sabah saatleri itibariyle tekrar döndü.

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