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İngilizlerden skandal / ziyareti

'de iktidardaki ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden oluşan bir grup milletvekili, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü /'yı ziyaret etti. İngiltere geçen ay YPG/PKK ile arasında ara buluculuğa da soyunmuştu.

Giriş Tarihi: 17.9.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 18:31
İngilizlerden skandal YPG/PKK ziyareti

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden siyasetçilerin yer aldığı 13 kişilik heyet, dün akşam saatlerinde Kamışlı kentini ziyaret ederek burada YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.

Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı.

Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'ya destek sözü verildiği öğrenildi.

İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle görüşmüştü.

İngiltere geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.

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İngilizlerden skandal YPG/PKK ziyareti
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