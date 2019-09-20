Nükleer savaşta 34 milyon ölüm

ABD'nin Princeton Üniversitesi'nden bilim insanları, ABD ve Rusya'nın silah kontrol önlemlerine desteğini düşürmesi nedeniyle son iki yılda iki ülke arasındaki nükleer savaşın "çarpıcı biçimde" arttığını iddia etti. Hazırlanan simülasyon, böyle bir savaşın dünya için büyük bir yıkım olacağını ortaya koydu. Simülasyon verilerini değerlendiren uzmanlar, bu nükleer savaşın ilk saatlerinde 34 milyon insanın öleceğini 57 milyon kişinin ise yaralanacağını belirtti. Ayrıca, bu sayıya nükleer serpinti veya diğer uzun vadeli sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilecek hastalananların dahil olmadığı vurgulandı. Rusya ve NATO arasındaki konvansiyonel bir savaşın tırmanmasıyla oluşabileceğini iddia edilen küresel çaplı yıkım, Avrupa'nın nükleer yıkımını da içeriyor. Simülasyonun ilk nükleer patlaması Polonya'nın hemen içinde, Almanya ve Çek Cumhuriyeti sınırındaki Wroclaw yakınlarında görülüyor.

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