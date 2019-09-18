Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı
Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki: Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı Delta-wing tipi SİHA'lar kullanıldı. Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, Yemen'deki vekilleri yoluyla Suudi Arabistan'daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran'ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde
Giriş Tarihi: 18.09.2019
19:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
19:51