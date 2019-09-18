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Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki: Aramco'ya yönelik saldırıda yapımı Delta-wing tipi SİHA'lar kullanıldı. Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, 'deki vekilleri yoluyla 'daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran'ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde

Giriş Tarihi: 18.09.2019 19:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 19:51
Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiğini" açıkladı.

Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

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Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

"Aramco'ya yönelik saldırıda yapımı Delta-wing tipi SİHA'lar kullanıldı. Saldırı kuzeyden güneye yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi.

Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

, 'deki vekilleri yoluyla 'daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. Şirketin Bekik ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran'ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde."

Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

Saldırının sadece 'ı değil, uluslararası toplum ve enerji güvenliğini de hedef aldığını belirten Maliki, 'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

"SALDIRIDA 18 SİHA VE 7 CRUİSE FÜZESİ KULLANILDI"

Saldırıda 18 SİHA ile 7 cruise (seyir) füzesi kullanıldığını kaydeden Maliki, Aramco tesislerine 'ın "Ya Ali" tipi cruise (seyir) füzeleri atıldığını söyledi.

Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip o ülkeyi suçladı

Maliki, Devrim Muhafızları'nın şubat ayında gelişmiş cruise füzelerine sahip olduklarını açıkladığını aktardı.

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