Titan’ı ‘kobot’ çözecek

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NASA, Satürn etrafındaki gizemli uydulara şekil değiştiren robotlar göndermeyi planlıyor. Projenin başında NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan baş araştırmacısı Ali Agha bulunuyor. NASA, uzay araçları sayesinde Titan hakkında epey bilgi sahibi. Uzay ajansı bu sayede uydunun yüzeyinin haritasını çıkardı ve Dünya'ya şaşırtıcı biçimde benzer göründüğünü keşfetti. Ama Titan'ın gölleri ve yağmuru, Dünya'da gaz halde bulunan metan ve etandan oluşuyor. Araştırmacılarsa bu yüzeyde neler olduğuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek istiyor. Agha'nın ekibi, bu yüzeyi inceleyebilmek için aslında "kobot" adı verilen küçük robotlardan oluşan bir robot konsepti için çalışmaya başladı. Bu kobotlar küçük bir pervane içerecek ve gezegenin dört bir yanında bağımsız olarak uçabilecek. Aynı zamanda yüzeyin derinliklerine dalacak uzun zincirler oluşturmak için birleşebilecek ya da bir top haline gelerek yuvarlanarak yol alabilecek ve enerji tasarrufu sağlayabilecekler. Tasarım, üzerinde daha fazla çalışma yapılması için onaylanması umuduyla 2020'de NASA'nın Gelişmiş Konseptler Girişimi'ne sunulacak.