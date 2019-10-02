Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos Türkiye'ye geldi

108 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos Türkiye'ye geldi. Amazon'un kurucusu ve CEO'su aynı zamanda Washington Post (WP) gazetesinin sahibi Bezos, geçtiğimiz yıl bugün Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anma törenine katıldı.

Amazon'un CEO'su Bezos İstanbul'da! Jeff Bezos Cemal Kaşıkçı'yı anma töreninde konuştu

"SÜRPRİZ OLDU"

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı" dedi.





SANİ ŞENER KARŞILADI

Dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'u, Atatürk Havalimanı'nda TAV Grubu'nın patronu Sani Şener karşıladı. Şener, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak "Amazon'un ülkemize katkı sunacak işler yapacağına eminim" dedi.





BEZOS: HEPİMİZİN KALBİNDESİN

Törende Bezos da 2014 yılında 250 milyon dolara satın aldığı Washington Post'ta Suudi prensi eleştiren yazılar yazdığı bilinen Kaşıkçı hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girdiğini, bu sırada nişanlısı Hatice Cengiz'in de 4 saat boyunca kapıda onu beklediğini hatırlatan Bezos, "Ve o bir daha (binadan) dışarı çıkamadı" dedi.

Bezos konuşmasını "Bu hayal edilemez. Bilmen gerekir ki sen hepmizin kalbindesin. Biz buradayız ve sen yalnız değilsin" diye sonlandırdı.





SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Jeff Bezos bu yaz, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği "Flying Fox" adlı ultra lüks yatıyla Marmaris'e gelmişti.