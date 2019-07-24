Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

Jeff Bezos'un Türkiye tatili devam ediyor. Bodrum 136 metrelik mega yatı konuşuyor. 2019 yapımı ultra lüks yatta, 11 kabinde 22 kişi konaklayabiliyor. Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, 400 milyon dolarlık Flying Fox adlı yatla Yalıkavak'a demirledi. 136 metrelik yatta, bir yüzme havuzu ve helikopter pisti var. Dünyanın en büyük 14'üncü mega yatı olan Flyıng Fox, Almanya'daki Lurssen Tersanesi'nde 54 mürettebatın görev yaptığı mega yatta; iki ana salon, SPA, fitness salonu, sauna ve hamam da bulunuyor. Yatın bu bölümünde jet ski, küçük yelkenli ve sörf ekipmanları yer alıyor. Flying Fox'ta iki tane helikopter pisti bulunuyor. Mega yatta iki ana salon yer alıyor. Yüzen sarayda 400 metrekarelik iki katlı bir SPA ve sinema salonu da var. Mega yatın yüzme havuzu 12 metre uzunluğunda. 54 mürettebatın görev yaptığı yatta; iki ana salon, SPA, fitness salonu, sauna, hamam ve sinema salonu bulunuyor.