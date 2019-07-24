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  • Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

Dünyanın en zengin insanı ’un tatili devam ediyor

'un tatili devam ediyor. 136 metrelik mega yatı konuşuyor. 2019 yapımı ultra lüks yatta, 11 kabinde 22 kişi konaklayabiliyor. Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, 400 milyon dolarlık adlı yatla Yalıkavak'a demirledi. 136 metrelik yatta, bir yüzme havuzu ve helikopter pisti var. Dünyanın en büyük 14'üncü mega yatı olan Flyıng Fox, 'daki Lurssen Tersanesi'nde 54 mürettebatın görev yaptığı mega yatta; iki ana salon, , fitness salonu, sauna ve hamam da bulunuyor. Yatın bu bölümünde jet ski, küçük yelkenli ve sörf ekipmanları yer alıyor. Flying Fox'ta iki tane helikopter pisti bulunuyor. Mega yatta iki ana salon yer alıyor. Yüzen sarayda 400 metrekarelik iki katlı bir SPA ve sinema salonu da var. Mega yatın yüzme havuzu 12 metre uzunluğunda. 54 mürettebatın görev yaptığı yatta; iki ana salon, SPA, fitness salonu, sauna, hamam ve sinema salonu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 10:52
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı , 400 milyon dolarlık adlı yatla Yalıkavak'a demirledi. 136 metrelik yatta, bir yüzme havuzu ve helikopter pisti var

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

Yazın tüm hızıyla devam ettiği marinası milyarderlerin süper lüks yatlarıyla dolu. Şu sıralar rekor boşanma davasıyla da gündemde olan dünyanın en zengin insanı ve Amazon'un sahibi da adlı mega yatla Bodrum'a geldi.

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Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

Yalıkavak'taki marinaya demir atan 400 milyon dolar değerindeki altı katlı yüzen saray, görkemiyle görenleri büyülüyor.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

Dünyanın en büyük 14'üncü mega yatı olan , 'daki Lurssen Tersanesi'nde imal edildi.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

136 metre uzunluğunda, 22.5 metre genişliğindeki süper lüks yatta, iki helikopter pisti bulunuyor. Yatın yüzme havuzu ise 12 metre uzunluğunda.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

2019 yapımı ultra lüks yatta, 11 kabinde 22 kişi konaklayabiliyor.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos’un Türkiye tatili devam ediyor

DÖRT MEGA YAT DAHA YALIKAVAK'A DEMİR ATTI
Yalıkavak'ta 'un dışında Idensty, Lady Lara, Tis ve Aquella adında dört mega yat daha demir attı.

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