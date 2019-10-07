Terör örgütü YPG/PKK panikte

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat'ın doğusunda olası askeri operasyonuna karşı harekete geçti. Terör örgütü YPG/PKK zorla silah altına aldığı bir grup Arap kökenli teröristi gece geç saatlerde işgal altında tuttuğu Fırat'ın doğusundaki sınıra yakın Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine yerleştirdi. YPG/PKK, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn bölgelerine iki askeri araç konvoyuyla keskin nişancılar ve el yapımı patlayıcı ekiplerinden (EYP) oluşan destek gücü sevk etti. Araçlar bölgeye askeri mühimmat da götürdü. Birinci konvoy Rakka ilinin kuzeyindeki ABD'nin en büyük askeri üslerinden Çelebiyye'den, ikinci konvoy da Haseke ve Kamişli bölgelerinden hareket etti. Aynı zamanda Türkiye-Suriye sınır hattı boyunca ABD'ye ait savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi. Öte yandan Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı. Tel Rıfat ve çevresini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, akşam saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı. ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine ağır silahlarla çatışma yaşandı.TERÖR örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde ABD bayraklı personel taşıyıcı 7 zırhlı araçtan oluşan konvoy, devriye gezdi.