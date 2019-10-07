Trump'tan son dakika Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Trump yaptığı son dakika açıklamalarda;

''ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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