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Trump'tan son dakika açıklaması!

Başkanı 'tan son dakika açıklaması! Trump,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Yıllar önce ABD yalnızca 30 gün süre ile Suriye'ye gitti. Orada hiçbir amacı olmayan bir savaşın içine çekildik. Bu saçma savaştan çekilme vakti geldi." dedi.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 15:18

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Trump yaptığı son dakika açıklamalarda;

''ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. "Sonu olmayan bu saçma savaştan çıkmanın zamanı geldi." dedi.

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Trump'tan son dakika Suriye açıklaması!
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