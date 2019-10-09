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Son Dakika: Başkan Erdoğan,Putin ile görüştü

Başkan , Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 14:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye'deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti. Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.

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Son Dakika: Başkan Erdoğan,Putin ile görüştü
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