Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Trump'tan YPG/PKK'ya çekilme çağrısı

Trump'tan /'ya çekilme çağrısı

Başkanı , terör örgütü /’nın Türkiye sınırından çekilme eğiliminde olduğunu ve örgütün çekilmesini umduğunu ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 08:18
Trump'tan YPG/PKK'ya çekilme çağrısı

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen Trump, ABD askerlerini Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekme kararını değerlendirdi.

Geçen yıl "Irak ile Bölgesel Kürt yönetimi arasında kaldığını" ifade eden Trump bu sefer de "Türkiye ile YPG/PKK arasında kaldığını" ifade etti.

Trump, "Kürtler (YPG/PKK) Türkiye sınırı boyunca 22 mil, 30 kilometrelik alandan çekilme eğilimdeler ve bu iyi bir şey. Bırakın onların (Türklerin) sınırları onların olsun." diye konuştu.

ABD askerlerini bölgeden çekme kararını da değerlendiren Trump, "Kendi sınırımızı koruyamazken askerimizi Türkiye Suriye sınırında 50 yıl daha tutmamalıyız." dedi.

Kararı ne olursa olsun medyanın hedefi olacağını belirten Trump, "Aksine karar verseydim. Kalacağız, savaşacağız ve Türkiye'yi yeneceğiz deseydim yine, ne karar aldığıma bakılmaksızın nefret edeceklerdi." ifadesini kullandı.

YPG/PKK terör örgütünün çekilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Umarım çekilirler çünkü uçağınız yoksa savaş uçağı olan bir gücü yenmek çok zor." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'tan YPG/PKK'ya çekilme çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN