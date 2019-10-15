Suriye Milli Ordusu ailelerine kavuşuyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

Kontrol altına alınan Tel Abyad'da sevinç hakim

YEĞENİNE KAVUŞTU

Anadolu Ajansı, yaklaşık 5,5 yıl sonra ilçe merkezine dönen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve komutanlarının yaşadığı mutluluğu görüntüledi. Yıllar sonra ilçelerine zaferle dönen SMO'nun Tel Abyadlı askerleri büyük sevinç yaşayarak gözyaşları döktü. Tel Abyadlı SMO askeri, "Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli yaklaşık 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah'ın izni ve Suriye Milli Ordusu'nun sayesinde evimize döndük" dedi.







SİVİLLERİ KAÇIRDILAR

Nüfusunun büyük bölümü Arap olan Tel Abyad'ı Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ işgal etti. DEAŞ tehdidini fırsata çeviren YPG'nin hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin yoğun desteği ile bir sene sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti. Teröristler, ilçedeki Arap ve Türkmen nüfusunu, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.







Yaklaşık 5,5 yıl teröristlerin hüküm sürdüğü Tel Abyad merkezine giren Suriye Milli Ordusu sevinçlerini çocuklarla paylaştı. Çocuklar da askerlerin dağıttığı şekerleri kameraya göstererek mutluluklarını yansıttı.