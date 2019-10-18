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ABD : 'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz

ABD : ('nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün 'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca 'nin bulunduğu iki bölgedeki (/ unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.10.2019 19:22 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 19:22
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo : Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve ABD arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" konusunda "Dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.

Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo,"(Suriye'nin kuzeydoğusu) Bölgede, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca SDG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG/PKK unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var.

Pompeo, söz konusu anlaşmanın başarılı olmasını umduklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın daha hızlı, daha net ve daha kolay yoldan yapılmasını istersiniz. Ancak çalışmamız lazım. Bu anlaşmanın uygulanması, izlenmesi ve şartların gerçekten yerine getirildiğinden emin olmamız lazım." yorumunu yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo : Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz
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