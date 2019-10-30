Kumaş tüccarı sandık Bağdadi çıktı

BUGÜN NELER OLDU

SABAH,terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü bölgeye girerek görgü tanıklarıyla operasyon gecesini konuştu. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib'in Barışa Köyü, zeytin ağaçlarıyla çevrili. Köyde yaklaşık bin 500 kişi yaşıyor. DEAŞ elebaşı terörist Bağdadi'nin yaşadığı iddia edilen ev ise köyün 500 metre dışında. Tek katlı büyük bir evden oluşan yapının etrafı duvarla çevriliydi.Bağdadi'nin öldüğü operasyon 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece yarısı başladı. Atme Kampı ve Cilvegözü Sınır Kapısı'nın yakınlarında alçak uçuşla geçen ilerleyen 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı Bağdadi'nin yaşadığı evi yoğun ateş altına aldı.ABD askerleri Barışa Köyü'nde 4 saate yakın kaldı. Köy içinden zaman ABD askerlerine açılan ateşe anında karşılık verildi. ABD askerleri bu süre içinde köyde hareket eden her şeyi vurdu. Köyün farklı noktalarında bir otomobil bir de kamyonet yine ABD askerleri tarafından hedef alındı. Çatışmanın sonunda ABD askerleri helikopterle bölgeden ayrıldı. Görgü tanıkları çatışmanın ABD askerlerinin olay yerinden ayrıldıktan sonra İHA'ların binayı yerle bir ettiğini söyledi.Bağdadi'nin evinin hemen yanındaki çadırda çocukları ile birlikte yaşayan kadınlar o geceyi anlatırken halen korkuyor. ABD askerlerinden birinin kendileriyle Arapça konuştuğunu söyleyen kadın, "Bölgeye helikopterler inince çok korktuk. ABD askerleri helikopterlerden indi. Hepsinin kafasında lazer ışıkları vardı. Aralarında bir asker Arapça konuşuyordu. Galiba Ürdünlüydü. 'Burada çok büyük çatışma yaşanacak' dedi. Bize ayrılmamız gerektiğini söyledi. Bağdadi'nin evindeki kadınlardan biri üstündeki bombaları patlatınca bizim de üstümüzü aradılar. İki çadırda 11-12 kişi koşarak çıktık. Başımızda ABD askerleri operasyon bitene kadar bekledi" dedi.Yıkılan evde bir kumaş tüccarının yaşadığını söyleyen görgü tanıklarından Ebu Ahmet Barışa da şunları söyledi: "Burada büyük bir ev vardı. Evde yaşayan kişiyi 'kumaş tüccarı' olarak yaşayan Bu Muhammed Halebi diye biliyorduk. İdlib'de her gün binlerce göçmen taşınıyor. Bunları da diğer aileler gibi sandık."SABAHmuhabiri Uğur Yıldırım'a konuşan görgü tanıkları, "O evde kim vardı, o gece o evde neler yaşandı köylüler halen hiçbir şey bilmiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise dün attığı tweet ile Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı ismin de öldürüldüğünü söyledi.Köyün 500 metre dışında bulunan evden geriye sadece moloz yığını kalmış. Evin çevresinde bulunan 3 büyük çukur yaşanan bombardımanın büyüklüğünü gösteriyor. Evin etrafında bulunan 3 çadır, 2 araba, 1 motosiklet ve zeytin ağaçları da büyük zarar görmüş. Köy içinde onlarca evde mermi izleri var. Birçok kişi de yaralanmış. Çatışmanın şiddetinden korkan 6 kadın düşük yapmış.