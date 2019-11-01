Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > DTÖ'den Çin’in ABD'ye ek tarife talebine onay

'den ’in 'ye ek tarife talebine onay

Dünya Ticaret Örgütü'nün () ara buluculuk makamı, Washington yönetiminin ürünlerine anti-damping vergilerini kaldırmaması dolayısıyla, Pekin'in ürünlerine 3,6 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını onayladı. Çin, söz konusu vergiler için 2013’de DTÖ’ye başvurarak, 7 milyar dolarlık ABD ürününe ilave vergi istemişti. Fakat ABD, buna itiraz etmişti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 1.11.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 21:47
DTÖ'den Çin’in ABD'ye ek tarife talebine onay

DTÖ ara buluculuk makamı, Çin ve ABD arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden mobilya, güneş paneli ve çelik gibi ürünlere karşı anti-damping vergileri anlaşmazlığına ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, Çin'in, Washington yönetiminin bu ülkeden ithal ettiği ürünlere anti-damping vergileri uygulamasını devam ettirmesinden ötürü, ABD ürünlerine 3,6 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verildiği kaydedildi.

ABD'den Çin'e karşı yeni hamle! Kara listeye aldı

Çin, söz konusu vergiler için 2013'de DTÖ'ye başvurarak, 7 milyar dolarlık ABD ürününe ilave vergi istemişti. Fakat ABD, buna itiraz etmişti.

ABD-Çin ticaret savaşında son raund

Çin'in söz konusu ilave gümrük vergileri uygulaması için DTÖ ara buluculuk makamının, 22 Kasımdaki toplantısını beklemesi gerekiyor. Makamın, uygulamaya resmi olarak söz konusu toplantıda izin vermesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DTÖ'den Çin’in ABD'ye ek tarife talebine onay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN