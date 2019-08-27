ABD-Çin ticaret savaşında son raund

BUGÜN NELER OLDU

toplantıları için Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeniden görüşme istediğini söyledi. Çin'den iki önemli telefon geldiğini belirten Trump, "Çin, üst düzey yetkililerimizi arayıp yeniden masaya oturma önerisi getirdi. Anlaşmaya varmak istiyorlar. Kısa sürede müzakerelere başlayıp ne olacağını göreceğiz, ama anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ABD'ye misilleme olarak uyguladığı ek gümrük vergilerine karşın, görüşmelere hazır olduğunu söylemesinin etkisiyle, ABD hisse senedi piyasaları haftaya artışla başladı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin yeni gümrük vergilerini devreye alması durumunda Çin'in çıkarlarını korumak için yeni adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.Bakanlık ayrıca ABD'nin yeni gümrük vergilerine kararlılıkla karşı çıktıklarını ve iki ülke arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Çin'in cuma günü ABD'den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump, Çin'den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 5 ek gümrük vergisi açıklamıştı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Trump Merkel ile Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşmasını ele aldıklarını ve Washington'un Almanya'dan ithal otomobillere gümrük vergileri getirmeyi düşünmek zorunda kalmayacağını umduğunu belirtti. Merkel ise ABD ve Çin arasında anlaşma yapılması durumunda bundan memnuniyet duyacağını söyledi. Merkel, AB ile ABD arasındaki ticaretin gelişmesinin önemli olduğunu da vurguladı.