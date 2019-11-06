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'da rejim güçleri, kontrolündeki bölgeye geçti

'nin kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü / kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:23
Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti

Suriye'nin Kamışlı kentinde, Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı 3 zırhlı araç, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye geçerken, görüntülendi.

Kamışlı'nın batısında olan Esad rejimine bağlı askerlerin taşındığı ve üzerinde Suriye bayrakları bulunan 3 zırhlı araç, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu doğu bölüme geçti. 2 kamyon ve kamyonetteki Esad rejimi askerlerin, ilk kez teröristlerin kontrol noktası olarak kullandığı bölgeden geçtiği belirtildi. Zırhlı araçların geçişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

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Kamışlı'da rejim güçleri, YPG kontrolündeki bölgeye geçti
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