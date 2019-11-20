ABD'li uzman: YPG/PKK Neo-Marksist bir terör örgütü

"Amerikan vatandaşlarına YPG'nin Neo-Marksist bir terör örgütü olduğunu ve bizim böyle bir terör örgütünü desteklediğimizi söylerseniz şok olurlar." Bu sözler ABD'li düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'ın Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Luke Coffey'e ait.



OBAMA'NIN SURİYE STRATEJİSİ BAŞARISIZ OLDU

"ABD, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede bir başka terör örgütüyle yani PYD/PKK ile işbirliği yapmayı tercih etti. Bu süreçte de Türkiye'nin tüm haklı itirazları görmezden gelindi. Siz bu stratejiyi doğru buluyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Coffey, "Başkan Obama'nın başlattığı bu strateji en başından beri başarısız oldu. Daha sonra Başkan Trump da bu politikalara devam etti. DEAŞ sadaha yenildikten sonra ABD'nin YPG ile sahip olduğu bu ilişkinin bitmesi kaçınılmazdı. Bu yüzden günümüzde ABD, YPG/PKK terör örgütüne verdiği destekten dolayı Türkiye ile kırılan ilişkilerin parçalarını toplamaya çalışıyor" dedi.

Luke Coffey: "YPG/PKK Neo-Marksist bir terör örgütü"



FERHAT ABDİ ŞAHİN ABD TOPRAKLARINA AYAK BASMAMALIDIR

"Terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından biri de Ferhat Abdi Şahin ve ABD'li senatörler bu teröristin ülkeye gelmesi için bazı çabalar sarf ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Coffey, "Onun hiçbir zaman ABD topraklarına ayak basmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence davet edilmesinin sebebi onların bu konuyu yeteri kadar iyi anlayamamaları. Ortadoğu'da farklı gruplardan oluşan Kürtleri anlamıyorlar. ABD'li senatörler yıllardır oldukça tembel bir politika sergiliyor. Şimdi biz bu yaklaşımın sonuçlarını görüyoruz. Çoğu ABD'liye YPG'nin Neo-Marksist bir terör örgütü olduğunu söylerseniz, uzun süredir bu örgütü desteklediğimiz için şok olurlar. Çok sayıda Amerikalı bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.



SONUÇLARINI DÜŞÜNMEDEN PYD'Yİ DESTEKLEDİLER

"Batı basını terör örgütü PKK ve PYD arasındaki bağları bilerek örtbas etmeye mi çalışıyor? Bu gerçekler neden gösterilmiyor?" sorusunu yanıtlayan Coffey, "Bunu bilinçli olarak sakladıklarını düşünmüyorum. Sadece bilgileri yok. ABD'de televizyona çıkan çok sayıda yorumcunun bu konuya ilişkin çok az deneyimi var. Normal bir ABD'li Kürtleri duyduğunda akıllarına hemen Iraklı Kürtler geliyor. Çünkü Iraklı Kürtler bizim Irak'ta geçirdiğimiz zamandan ötürü ABD'de çok iyi biliniyor ve seviliyorlar. Elbette Iraklı Kürtler ve YPG arasında çok büyük farklar var. Bu farklar söz konusu medya olduğunda genellikle ortadan kaybolur. ABD DEAŞ'ı yenme konusunda oldukça çaresizdi. Bence bu yüzden Başkan Obama, sahada birlikleri olan YPG'yi buldu ve onları kullanmaya karar verdi. Bunun sonuçlarını düşünmeden yaptılar Şimdi de bu sonuçlarla uğraşıyoruz" dedi.