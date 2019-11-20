FETÖ'nün para trafiği çökertildi! 3 ülkede 100’den fazla kişi gözaltında...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma dosyaları kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10'u aktif, 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmişti.

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşurmada eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 58'i gözaltına alındı.

ALMANYA VE HOLLANDA'DA BASKIN!

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden Württemberg eyaletleri ile Hollanda'da dün sabah yasadışı para transferine karşı baskın düzenlendi. 850 polisin katıldığı baskında 62 ev ve şirkette arama yapıldı. Suç çetesi oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklandı.

ARACILARLA HAVALE

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kullandığı Hawala adı sistem ile Türkiye'ye 200 milyon euro para transferi gerçekleştiği belirtildi. Kuyumcular ile metal şirketlerinin yoğunlukta bulunduğu baskını düzenleyen savcılıklar, banka ve elektronik sistem kullanmayan iki aracı tarafından havalenin gerçekleştiğini aktardı.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

"Hawala", özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para "güvenilir aracılar" üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya'daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.

ŞİFRE YÖNTEMİ

FETÖ'nün ülkeler arası para trafiği için yeni kurduğu yeraltı bankacılık sistemi 'Hawala' Türkiye'de şifre yöntemiyle işliyor. Örgütün para transferi için mahrem imamların telefonuna 'Kakao Talk' gibi programlarla şifre gönderdiği, anlaşmalı döviz büroları ve kuyumcuların şifreyi veren kişiye karşılığı olan parayı ödediği belirlendi.

FETÖ'NÜN FİNANS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ: FİNANS MERKEZİ NEW JERSEY