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'ta 6.4 büyüklüğünde

'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde meydana geldi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 06:40 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 08:04
Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, bugün sabah saat 05.54 sıralarında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de etkili bir şekilde hissedilirken, depremde henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.

Depremin ardından Adriyatik ve Akdeniz kıyısındaki çevre ülkeler için tsunami uyarısı yayınlandı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem
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