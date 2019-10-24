Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ünlü uzmandan Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! "3 ile 6 metre yüksekliğinde..."

Ünlü uzmandan Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! "3 ile 6 metre yüksekliğinde..."

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş'tan beklenen Marmara depremi hakkında çok önemli son dakika açıklamaları yapıldı. Bilindiği üzere, geçtiğimiz Eylül ayının sonlarında Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde bir meydana gelmiş; bu sarsıntı şehrin her iki yakasında da etkisini hissedilmişti. Bu konuyla ilgili olarak uzman yorumlarından bir yenisi de Doç. Dr. Ergin Ulutaş tarafından yapıldı. Büyük İstanbul depremi neticesinde oluşabilecek en kötü senaryoyu ifade eden Ulutaş, risk olabilecek yerleri teker teker açıkladı. İşte, son dakika deprem açıklamasından öne çıkan satır başları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:41
Ünlü uzmandan Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! 3 ile 6 metre yüksekliğinde...

Geçtiğimiz ayın sonlarında Silivri açıklarında yaşanan 5.8 şiddetindeki sarsıntının etkileri hâlâ sürüyor. O günden bu yana, konuyla ilgili çeşitli uzmanlar tarafından görüşler aktarılırken; bunlardan bir yenisi de Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş tarafından yapıldı. Büyük İstanbul depremine karşı olarak önlemlerinin arttırılması gerektiğinin altını çizen Ulutaş, Marmara'da görülecek bir depremin ardından oluşabilecek en kötü senaryoyu da son dakika açıkladı.

RİSKLİ YERLERİ TEKER TEKER SÖYLEDİ

Ünlü uzman, açıklamalarının devamında riskli alanları da teker teker duyururken; bu yerlerde mutlak olarak önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş'ın yaptığı son dakika açıklamasının tamamı;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü uzmandan Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! "3 ile 6 metre yüksekliğinde..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN