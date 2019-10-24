Ünlü uzmandan Büyük İstanbul depremi için korkutan açıklama! "3 ile 6 metre yüksekliğinde..."

Geçtiğimiz ayın sonlarında Silivri açıklarında yaşanan 5.8 şiddetindeki sarsıntının etkileri hâlâ sürüyor. O günden bu yana, konuyla ilgili çeşitli uzmanlar tarafından görüşler aktarılırken; bunlardan bir yenisi de Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş tarafından yapıldı. Büyük İstanbul depremine karşı olarak önlemlerinin arttırılması gerektiğinin altını çizen Ulutaş, Marmara'da görülecek bir depremin ardından oluşabilecek en kötü senaryoyu da son dakika açıkladı.

RİSKLİ YERLERİ TEKER TEKER SÖYLEDİ

Ünlü uzman, açıklamalarının devamında riskli alanları da teker teker duyururken; bu yerlerde mutlak olarak önlem alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş'ın yaptığı son dakika deprem açıklamasının tamamı;