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'tan sonra bir ülkede daha şiddetli !

Avrupa adeta beşik gibi sallanıyor. 'ta peş peşe meydana gelen 6.4 ve 5.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu kez de sallandı. Edinilen son dakika bilgisine göre; Bosna Hersek'in Nevesin şehrinde 5,4 şiddetinde meydana geldi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.11.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 14:44
Arnavutluk'tan sonra bir ülkede daha şiddetli deprem!

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 ve 5.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bosna Hersek de sallandı. Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesin şehrinde yerel saatle 10.20'de depremle meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin şiddetini 5,4 olarak açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Nevesin'in 11 kilometre, başkent Saraybosna'nın ise 74 kilometre güneyi olarak açıklandı. Başkent Saraybosna'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşanırken, can kaybı olmadığı belirtildi.

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Arnavutluk'tan sonra bir ülkede daha şiddetli deprem!
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