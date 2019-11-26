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  • Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

'ta peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre merkez üssü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 34 kilometre uzaklıkta 6.4 büyüklüğünde meydana geldi. 6.4 büyüklüğündeki depremden 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Arnavutluk'taki , , Karadağ, , Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve 'da da hissedildi.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:48
Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

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Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir daha meydana geldi

Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin panik nedeniyle binadan atladığı için hayatını kaybettiği ifade edildi.

Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

genelinde itfaiye ekipleri ile silahlı kuvvetlerin çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

Başkent Tiran başta olmak üzere 'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'dan da hissedilen Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

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