Arnavutluk'ta peş peşe depremler! 6.4 şiddetindeki deprem birçok Avrupa ülkesinde hissedildi

Arnavutluk'ta peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre merkez üssü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 34 kilometre uzaklıkta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.4 büyüklüğündeki depremden 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli depremin ardından ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Arnavutluk'taki şiddetli deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.