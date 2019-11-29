Bölge huzurunun tek tehdidi YPG

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı 3 büyük sınır ötesi harekât gerçekleştirerek bölgeyi teröristlerden temizledi. Son olarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezleri özgürleştirildi. Bu iki kent arasındaki bölgeye 40 bine yakın Suriyeli dönüş yaptı. Bölgede sağlanan güven ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütleri ise Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerinde peş peşe bombalar patlatmaya başladı.Terör örgütlerinin sivil katliamlarını SABAH'a değerlendiren Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Terör örgütü Tel Abyad ve Rasulayn'da sivillerin dönüşlerin önüne geçmek için bombalı araç eylemlerini devreye soktu. Bölgenin güvensiz olduğu yönünde algı yaymak için saldırılar düzenliyorlar. Evlerine dönmek isteyen Suriyeliler'i korkutuyorlar. Bölgenin güvenliği TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından sağlanmakta. SMO saldırıların durması için gerekirse yeni operasyonlar düzenleyecek" dedi.Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan da konu hakkında: "PKK/YPG, 3 büyük operasyonda direniş bile gösteremedi. Özellikle Fırat'ın doğusuna düzenlenen son operasyonda YPG'nin kapasitesi hakkında kendi sempatizanları arasında eleştirirler var. 'Bölgede varız' demek için çaresizce bu saldırıları düzenliyor. Özellikle bölgede yaşayan Arap halk üzerinde bir korku yaşatmak istiyor. Sivillere saldırılar düzenleyerek Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar."