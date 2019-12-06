Macron’un başı belada

Son zamanlarda özellikle Türkiye karşıtı tutarsız sözleriyle uluslararası gündemde kalma çabası içinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koltuğu bir kez daha sallantıda. Ülkede aylardır devam eden Sarı Yelekliler hareketinden sonra bu kez de genel grev ilan edildi. Milyonlarca kişinin katılımı ile ülkede son yıllarda yaşanan en büyük grev başladı. Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden milyonlar, ülke genelinde hayatı adeta felce uğrattı, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.



POLİSTEN SİS BOMBASI

Ülkenin 30 şehrinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilere katılımcı sayısı 500 bini buldu. Başta Paris olmak üzere ülkedeki birçok kentte toplanan göstericilerle polis arasında ilk arbede haberi Lyon'dan geldi. Kentte toplanan göstericilere polis sis bombası ile müdahalede bulundu. Nantes'ta 20 bin kişinin katıldığı gösteride polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Rennes kentinde de polis ile göstericilerin arasında gerginlik yaşandı.







PARİS'TE OHAL

Yaklaşık 250 bin kişinin protesto gösterisi düzenlediği başkent Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi. Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda toplanan eylemciler Nation Meydanı'na yürüdü. Emniyet kaynakları şu ana kadar 70 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



EMEKLİLİK REFORMU TEPKİSİ

Sarı Yelekliler'in gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, dün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.







SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Sarı Yeleklilerin de katıldığı gösteriler dolayısıyla, ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta öğrenimde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.



AA MUHABİRİ YARALANDI

Paris'teki gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın polisin attığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı.

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