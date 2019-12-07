Fransa'da protestoculara sert müdahale! AA muhabiri gözünden vuruldu

NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" şeklindeki açıklamasının ardından Batı dünyasında yalnız kalan Fransa lideri Emmanuel Macron'un emeklilik reformunda ısrar etmesinin ardından milyonlarca Fransız vatandaşının başlattığı genel grev ikinci gününde de devam etti. Bir yıldan uzun süredir devam eden sarı yelekliler eylemlerinde olduğu gibi polis demokrasi ve insan haklarıyla övünen ülkede demokratik haklarını arayan vatandaşlara biber gazı, plastik mermi, tazyikli su ve sis bombalarıyla saldırmaya devam etti. Ülke genelinde ilk gün 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu. Grevin ikinci gününde ülkede 350 kilometrelik araç trafiği oluştu. Bazı protestocular araçlara ve dükkanlara zarar verdi, çıkan çatışmalarda 120 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı. Başkent Paris'in yanı sıra dün Nantes, Bordeaux ve Rennes kentlerinde de protestocularla polis arasında çatışmalar çıktı. Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi. Paris'teki okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

HAFTAYA DA SÜRECEK

Grevin geleceği hakkında beklenen açıklama ise CGT sendikasından geldi. 10 Aralık için yeni bir grev ve eylem çağrısında bulunan sendikanın temsilcisi Catherine Perret, "Hükümet, ülkemizdeki sosyal hoşnutsuzluğun boyutunu anlamakta sınıfta kaldılar ve bazı cevaplar bulma konusunda acele etseler iyi olur" dedi. Sendika grevin ucunu açık tutarak hükümet üzerindeki baskıyı artırmayı hedefliyor. Metro ve otobüs işçileri dün yaptıkları açıklamada, grevi en az pazartesi gününe kadar uzattıklarını bildirmişti.

AB'DEN KINAMA GELMEDİ

Avrupa Birliği (AB), protestolarda polisin aşırı şiddet kullanımını kınamaktan kaçınarak, itidal çağrısında da bulunmadı.

POLİSTEN ORANTISIZ ŞİDDET

Taha Bouhafs ve Gaspard Glanz isimli Fransız gazeteciler de gösterilerde yaralandı.

REFORMA BÜYÜK TEPKİ NEDEN?

Akşam'ın haberine göre; Reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, taksi bulunuyor.

AA MUHABİRİ GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU

Protestoları takip ederken polisin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, sol gözünden ameliyat oldu. Başkent Paris'te dün akşam Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahade altında tutulduğunu bildirdi.

Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı

ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜ VAR

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı ve "Gazetecilerin güvenli ve özgür bir şekilde görevlerini yapması, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Fransa'yı bu ilkeye saygı duymaya çağırıyoruz" dedi. Yalçın'ın gözünden yaralanmasının kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan ve Fransa'nın orantısız şiddet politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirten Kazancı, hem Türk hem de Fransız vatandaşı olan foto muhabirinin mesleki başarısını, aldığı çok sayıda ödülle gösterdiğine dikkat çekti.

ALTUN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yalçın'ın yaralanmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sert tepki gösterdi. Altun Twitter'dan yayımladığı mesajında "Paris'te yaşanan gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Fransız polisi tarafından gaz kapsülü ile yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağız" dedi.

RSF'DEN SERT KINAMA

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Yalçın dahil bazı gazetecilerin yaralanmasından sonra Fransız polisine "gazetecilik faaliyetlerine saygı duy" çağrısı yaptı. Açıklamada, Fransa yönetiminden gazetecilerin güvenliğinin güvence altına alınması talep edildi. Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterilerinin başladığı Kasım 2018'den bu yana 54 gazetecinin yaralandığı, güvenlik güçlerinin çok sayıda gazeteciye de orantısız güç uyguladığı kaydedildi.