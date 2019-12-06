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  • Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

Bir yıl önce başlayan ve tarihine damga vuran sarı yeleklilerin yol açtığı krizin ardından Fransa, tarihinin en büyük grevi ile karşı karşıya... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiği tarihten itibaren uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan "öfke ve isyan duygusunun" daha da büyümesine neden oldu. Macron'un emeklilere yönelik reformuna tepki gösteren halk süresiz greve gitti. medyası, gösterilere ülke genelinde 800 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu. Protestolar sırasında Fransa polisi eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti

Giriş Tarihi: 06.12.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 11:14
Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel hükümetinin emeklilik reformunu protesto etmek için başlatılan süresiz grev, ikinci gününde devam ediyor.

Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

Yerel medyadaki haberlere göre, başkent Paris'te 65 bin, ülke genelinde ise 806 bin kişi greve katıldı. Greve katılanlar arasında, Paris'te toplu taşımayı düzenleyen toplu taşıma işletmecisi, Air France Havayolları çalışanları, acil servis görevlileri, polisler, doktor ve hemşireler de var.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

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Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL OLDU

Dün düzenlenen gösteriler ve grev kapsamında hızlı trenler seferlerinin yüzde 90'ı, Paris metro seferlerinin ise çoğu iptal edildi. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, okulların çoğu açılmadı. hava yolu şirketi Air France, dünkü iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini açıklamıştı.

Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

ZAMAN ZAMAN GERGİNLİK ARTTI

Protestolarda, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. 6 bin polisin görev aldığı Paris'te, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, 60 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...
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Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...
Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...
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