Fransa'da ortalık karıştı! Polisten protestoculara sert müdahale...

Bir yıl önce başlayan ve Fransa tarihine damga vuran sarı yeleklilerin yol açtığı krizin ardından Fransa, tarihinin en büyük grevi ile karşı karşıya... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiği tarihten itibaren uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan "öfke ve isyan duygusunun" daha da büyümesine neden oldu. Macron'un emeklilere yönelik reformuna tepki gösteren halk süresiz greve gitti. Fransız medyası, gösterilere ülke genelinde 800 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu. Protestolar sırasında Fransa polisi eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti