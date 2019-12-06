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Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

06.12.2019 | 09:52

Fransa'da sokaklar karışık, tansiyon yüksek. Ülke tarihin en büyük greviyle uğraşıyor. Emeklilik reformuna karşı çıkarılan protestoda yer yer şiddet olaylarına sebep oluyor. Bazı araçları ve trafoları ateşe veren göstericilere polisler göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ülke genelinde 250 farklı noktada patlak veren gösterilere katılanların sayısı 500 bini geçti. Protestolarda gözaltı sayısı 80'e yaklaşırken polis müdahalesi sonucu yaralıların da olduğu kaydedildi.

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