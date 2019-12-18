Korgeneral Ben Hodges: YPG, terör örgütü PKK’nın uzantısıdır

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ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı olarak 2014-2017'de görev yapan Korgeneral Ben Hodges, Suriye'deki gelişmeler ve ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan sorunlar hakkında Anadolu Ajansı'na konuştu. ABD yönetiminin, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermesini eleştiren Hodges, "Kısa dönemli, taktik çıkarlarımız için, DEAŞ ile mücadelede etkili oldukları için bu örgüte destek kararı aldık. Bizim için aslında çok daha önemli olan Türkiye ile stratejik ilişkilerimize büyük zarar verme pahasına bunu yaptık" diye konuştu.Amerikalı bazı siyasetçi ve uzmanların YPG/PKK için "Kürt müttefiklerimiz" ifadesini kullanmasına tepki gösteren Korgeneral Hodges, "YPG, terör örgütü PKK'nın uzantısıdır. Bunları ayırma çabaları inandırıcı olamamıştır" ifadesini kullandı. ABD'li emekli korgeneral, "Kürtler müttefikimiz değil. Müttefik demek, sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir, yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952 yılından bu yana NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir" değerlendirmesinde bulundu.ABD için Türkiye ile stratejik iş birliğinin, Suriye'nin kuzeyindeki bazı Kürt gruplarla geçici ilişkiden çok daha önemli olduğuna dikkati çeken Hodges, Washington yönetiminin, Ankara'nın güvenlik hassasiyetleri konusunda daha hassas davranması, Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini kaydetti.Türkiye'yi yakından tanıyan isimlerden Hodges, son dönemde Washington ile Ankara arasında yürütülen temaslardan umutlu, tarafların atacakları karşılıklı adımlarla ilişkilerde güveni yeniden tesis etmelerinin de mümkün olduğunu söyledi. Hodges, Savunma Bakanı Bakan Hulusi Akar'ı yıllardır tanıdığını belirterek, "Hayatım boyunca tanıdığım en iyi askerlerden. Eğer bir şey söylüyorsa, ben bu söylediklerine tümüyle güveniyorum ve ona saygı duyuyorum" dedi.