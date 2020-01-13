Düşen Ukrayna uçağının pilotunun eşi konuştu: Ona gitme dedim fakat dinlemedi!

İran'da 9 Ocak günü düşürülen Ukrayna Uluslararası Havayolları'na (UIA) ait Boeing 737 tipi yolcu uçağındaki kaptan pilotun dul kalan eşi, İngiliz medyasına verdiği demeçte İran'da savaş korkusu yaşanırken kocasından uçmamasında ısrarcı olduğunu söyledi. Katerina Gaponenko, 11 bin saatlik uçuş deneyimine sahip eşi Vladimir'in, Kiev'den Tahran'a gidiş dönüş uçuşunun ABD'nin Kasım Süleymani suikastının ardından bölgede tırmanan gerilim nedeniyle iptal edileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak uçuşun planlanmasıyla UIA için çalışan iki çocuk babası pilot, eşine bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi.

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'UÇUŞ PLANLADI, GİTMELİYİM'

Katerina Gaponenko, kocasının ve kazada ölen çoğunluğu mürettebat olan diğer 10 Ukraynalının Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'ndaki geçici kabirlerini ziyareti sırasında Sky News'e konuştu.

Katerina Gaponenko, "Ona 'Uçma, bunu yapma' dedim. Fakat o, 'Geri adım atamayız, eğer bunu ben yapmazsam, kimse yapmayacak. Uçuş planlandıysa gitmem gerekiyor' dedi. Ondan gitmemesini istedim" dedi. Faciayı en kötü şekilde hissedenlerin 6 ve 11 yaşlarındaki kızları olduğunu belirten Gaponenko, "Neden olduğunu anlamıyorlar. Gelecekte onları neyin beklediğini anlamıyorlar. Babalarının hala geri geleceğine dair umutları var" ifadesini kullandı.

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İRAN'DA İSTİFA ÇAĞRILARI

İran uçağı kazayla düşürdüğünü açıklamasının ardındansa, İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'in "rehberlik" için yeterli şartlara sahip olmadığını ileri sürdü. Kerrubi, Hamaney'e yazdığı yayınlanan mektubunda, "Bu durumda da çok açıktır ki kudret, cesaret, yönetim ve siyaset yönünden rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz" dedi.

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İRAN'DA REJİM KARŞITI GÖSTERİLER

İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için cumartesi günü başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüştü. Kalabalık "Devrim Muhafızları utan, "Hamaney istifa" sloganları attı. Öte yandan gösterilere destek veren İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire birkaç saatliğine gözaltına alındı. İngiletere, gözaltını uluslararası hukukun "fahiş ihlali" olarak yorumladı.



TRUMP'TAN FARSÇA DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağı için düzenlenen anma programını protestoya dönüştüren göstericilere, Farsça ve İngilizce destek verdi. Trump, Twitter hesabından, "Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek" paylaşımında bulundu. Trump, Tahran yönetimini de uyararak "Dünya izliyor, daha da önemlisi ABD izliyor. Büyük İran halkınızın öldürülmesini durdurun" ifadesini kullandı.