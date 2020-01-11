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Düşen uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

'da düşen uçağı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü itiraf etti. hakkında İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından düşen uçakla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Zarif, ait yolcu uçağı için özür diledi. Ayrıca yaptığı açıklamada ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı değerlendirmesinde bulundu. İşte düşen Ukrayna uçağı ile ilgili yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 09:15
Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

'da dülşen uçağı hakkınaki soruşturma hakkında ilk sonuç geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü itiraf edildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı , Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının "yanlışlıkla" düşürülmesi nedeniyle özür diledi.

Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Havayolları'na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet teşkil edildiği belirtildi.

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Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

ABD Başkanı ve ordusunun, yapılan saldırıya cevap olarak 'daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava hareketliliğinin ardından, İran silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği aktarıldı.

Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

Açıklamada, ABD üslerine yapılan füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının İran etrafındaki uçuşlarının arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek, bunun üzerine birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin hava savunma sisteminin de bu nedenle çok hassas bir duruma geldiği kaydedildi.

Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

" Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti."

Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

"Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır."

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