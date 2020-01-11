Düşen Ukrayna uçağı soruşturmasının ilk sonucu! 'Yapılan hata faciaya yol açtı'

İran'da düşen Ukrayna uçağı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü itiraf etti. Düşen uçak hakkında İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından düşen uçakla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Zarif, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi. Ayrıca yaptığı açıklamada ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı değerlendirmesinde bulundu. İşte düşen Ukrayna uçağı ile ilgili yaşanan gelişmeler...