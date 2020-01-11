Ukrayna yolcu uçağını düşüren İran'ı şimdi ne bekliyor?
İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan Ukrayna'ya ait Boeing firmasının 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra yere alev topu halinde düşmesinin ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İran, havada alev topu haline gelen ve içindeki 176 kişinin diri diri yanarak feci şekilde can verdiği olay için 'Yanlışlıkla vurduk' açıklaması yaptı! Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, İran'ın düşürdüğü yolcu uçağı sonrası yaşanması muhtemel gelişmeleri ve İran'ı uluslararası kamuoyunda nelerin beklediği konusunda yorumlarda bulundu.
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