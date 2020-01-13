İsrail’den ABD’ye istihbarat katkısı

NBC News, adını vermediği kaynaklara dayanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen Kasım Süleymani suikastına İsrail'in yardım ettiği haberini verdi. Sözkonusu kaynaklar, İranlı komutana suikast düzenlenmesini sağlayan anahtar istihbarat bilgilerinin İsrail tarafından ABD'li muhataplara aktarıldığını söyledi.

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme anı görüntüleri paylaşıldı! Ölüm anı kamerada...

Suriye'nin havaalanındaki muhbirlerin CIA'e verdiği Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın gece Şam'dan Bağdat'a uçtuğu bilgisinin İsrail istihbaratı tarafından doğrulandığı ve ayrıntılandırıldığı belirtildi. The New York Times gazetesi de Süleymani'ye suikast düzenleneceğinden önceden haberdar olan ABD'nin tek müttefikinin İsrail olduğu kaydedildi.

İran'ın haber ajansı Tasnim de ekim ayında yayımladığı haberinde İran Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Hüseyin Taib'in Kasım Süleymani'ye memleketi Kirman'da suikast komplosu kurulduğuna dair açıklamasına yer vermişti.