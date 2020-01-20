Afrinliler’in yüzü Türkiye ile güldü

Afrin'deki PKK/YPG terör örgütü hedeflerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük harekâtlarından biri olan Zeytin Dalı iki yıl önce bugün başladı. PKK/ YPG'nin baştan sona beton tüneller, hendekler ve tuzaklarla çevrelediği Afrin merkezine Mehmetçik adım adım ilerledi. Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümüne denk gelen 18 Mart 2018'de TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'i kontrol altına aldı. Operasyonda Afrin'deki hükümet konağına Türk bayrağı dikildi. Operasyon başından 18 Mart'a kadar 46 asker şehit oldu, 225 asker de yaralandı.Afrin'in özgürlüğe kavuşmasının ardından geri dönüşlerle birlikte ilçenin nüfusu 500 bini aştı. İçişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle Afrin merkezinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ilçelerde ise Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Afrin sınırlarında kent güvenliğinin kontrolü için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kuruldu. 24 saat boyunca baştan aşağı MOBESE sistemiyle takip edilen Afrin'de huzur sağlandı.YPG/PKK'nın yakıp yıktığı hastaneler, okullar Türkiye'nin yatırımlarıyla yeniden inşa edildi. Afrin Hastanesi'nde 100 bine yakın kişi muayene edilerek sağlık taramasından geçirildi. Afrin'deki bir büyük hastane ve dört sağlık merkezi onarılarak, buralara cihaz ve personel desteği sağlandı. Afrin şehir merkezi ve 6 ilçede 259 okulun onarımı yapıldı. Harekât bölgesindeki 175 caminin tamamı onarıldıve 11 bin 247 öğrenciye kuran ve dini bilgiler dersleri verildi.HATAY'DAN Afrin kent merkezine uzanan 35 kilometrelik yol açıldı ve asfaltlandı. Cinderes ile Afrin kent merkezi de asfalt yolla birbirine bağlandı. Afrin'i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarıldı. Afrin'de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinliler'e iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi.HAREKÂTIN başladığı günden bu yana kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da bölgeye 80 bin ton insani yardım gönderdi. 600 yetim, aylığa bağlandı. Afrinli çocuklar ve yaşlılar gezilerle Türkiye'ye getirildi. Bölgede yaşayan engelliler için de protez yardımı yapıldı. Kış boyunca ihtiyaç sahiplerine ısınma yardımı yapılıyor.TERÖRISTLER, Afrin'den çekilerken bölgeye içme suyu sağlayan 18 Mart Meydanki Barajı'na da zarar vermişti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) barajdan yeniden Afrin'e içme ve sulama suyu verilmesini sağladı. Afrin ve çevresine içme suyu temin etmek için sondaj kuyuları açıldı. İlçede 110 kilometrelik su şebekesi yenilendi.

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