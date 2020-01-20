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'in hazımsızlığı bile şaşırttı

Kürt kökenli Alman siyasetçi 'in hazımsızlığı bile şaşırttı. Televizyon progmamında aleyhinde skandal sözler sarf eden Dağdalen içindeki nefreti ortaya döktü. Türkiye'nin libyanın resmi hükümeti olan UCM ile anlaşmasını hazmedemeyen Dağdelen "Libya'ya göndermek 'ın provokasyonu" diyerek bir skandala imza attı

Giriş Tarihi: 20.1.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 18:47 ABONE OL
Sevim Dağdelen'in Libya hazımsızlığı Alman bakanı bile şaşırttı

Almanya'da siyasete yapan Türk ve Kürt kökenli bazı isimler, ülkelerinden bir Alman'dan daha fazla nefret edebiliyor.

Türkiye düşmanlığında yarışan iki isim var. Biri Cem Özdemir diğeri de Sevim Dağdelen.

Kürt kökenli siyasetçi Sevim Dağdelen, Berlin'de düzenlenen zirvenin ardından katıldığı canlı yayında Türkiye'yi yerden yere vurdu.

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TÜRK ASKERİ LİBYA'YA GİRMEMELİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a canlı yayında Türkiye'yi şikayet eden Dağdelen, Libya'ya Türk askerinin girmemesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Libya'ya Türk askeri göndermek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyonu" diyen Dağdelen, Alman hükümetinin Erdoğan'ı durdurmasını istedi.

BU NEYİN NEFRETİ

Alman Bakan Maas, Sevim Dağdelen'in Türkiye'ye karşı bu nefret dolu sözlerini dinlerken şaşkınlığını gizleyemedi.

Sevim Dağdelen, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü YPG'nin paçavrasını Alman Meclis'inde açmıştı.

Dağdelen, önceki hafta ise Almanya'da Türk okulları açma isteğine engel olacağını söylemişti.

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Sevim Dağdelen'in Libya hazımsızlığı Alman bakanı bile şaşırttı
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