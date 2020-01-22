Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Darbeci Hafter ateşkesi hiçe saydı! Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu

Son dakika: Darbeci ateşkesi hiçe saydı! Hafter milisleri ’nı grad füzeleriyle vurdu

'daki UMH güçleri: milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı ’nı grad füzeleriyle vurdu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.1.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 15:10 ABONE OL
Son dakika: Darbeci Hafter ateşkesi hiçe saydı! Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkent Trablus'ta farklı cephelerde gerçekleştirdikleri havan atışlarıyla ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre, Libyalı tarafların 19 Ocak'ta Berlin Konferansı'nda sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmalarına rağmen, Hafter milisleri, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum, 19 Ocak'ta Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği saatlerde de Hafter'e bağlı milisler, Hallatat bölgesinde gerçekleştirdiği havan atışıyla ateşkesi ihlal etmişti. Hafter milislerinin havan saldırısında petrol tankerlerinin isabet alması sonucu yangın çıkmıştı.

Hafter milisleri Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinin hemen ardından ve dün de başkentin güneyindeki bölgeler ile Selahaddin bölgesine havan saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal etmişti.

Başkan Erdoğan'dan açıklama: Siyasi çözüm için Hafter'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi gerekir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Darbeci Hafter ateşkesi hiçe saydı! Hafter milisleri Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN