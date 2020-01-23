Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > ABD'den şok tehdit! Hedefte Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani var

'den şok tehdit! Hedefte 'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani var

'ın en güçlü komutanlarından biri olan 'nin Amerika Bİrleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon düşmüyor. 'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Kasım Süleymani'nin yerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığına atanan Tuğgeneral İsmail Kaani'yi tehdit etti.

Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 14:11 ABONE OL
ABD'den şok tehdit! Hedefte Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani var

Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumladı.

"AYNI SONLA KARŞILAŞACAKLAR"

Süleymani'nin yerine atanan Kaani'yi de tehdit eden Hook, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." dedi.

"İRAN REJİMİNİ VE VEKİL GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTACAĞIZ"

Hook, "Bölgedeki Amerikalılara veya ABD çıkarlarına yönelik saldırılardan İran rejimini ve vekil güçlerini sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki hükümet karşıtı protestoların sorulması üzerine Hook, göstericileri "kahraman" olarak niteleyerek, ABD'nin onlara desteğinin süreceğini belirtti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik yükselmişti.

Son dakika! ABD'nin Kasım Süleymani suikastına İsrail böyle yardım etti
Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den şok tehdit! Hedefte Kasım Süleymani'nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN