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  • Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Dünya gündemi tam 10 gündür 'nin ölümünü ve ardından yaşanan gerilimi konuşuyor. 3 Ocak günü Bağdat Havalimanına bir füze saldırısı gerçekleşti. Füzelerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. ABD'nin hedefi ise uzun süredir peşinde olduğu İranlı General Kasım Süleymani'den başkası değildi. Süleymani ve yanındaki 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Süleymani'nin ölümü ise dünyada yeni bir dönemin başlangıcının fitilini ateşledi. 'ın en önemli askeri komutanı olan İran Devrim Muhafızları generali Kasım Süleymani'nin intikamı için İran her gün yeni açıklamalar yapıyor. İran geçtiğimiz günlerde bu nedenle ABD üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Öte yandan İran'ın ABD ile girdiği bu kanlı düelloda bir Ukrayna uçağını yanlışlıkla vurduğu ve 176 insanın ölümüne neden olduğu da dünya gündemini sarstı. İşte tüm bu sürecin başlamasının ana nedeni olan Kasım Süleymani'nin ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 09:38
Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Süleymani'nin öldüğü sırada ABD askerlerinin olay yerinde olduğu ortaya çıktı.

Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra ABD Özel Kuvvetlere bağlı askerlerin peşinde olduğunu açıklayan dış basın, Süleymani'ye ait olduğu bildirilen yeni görüntüleri yayınladı.

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Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Süleymani'nin üzerinden çıkanları ve aracın yanma anını paylaşan Fox News, olay anında ABD askerlerinin bölgede olduğunu açıkladı.

Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntüleri ABD askerlerinin çektiği iddia ediliyor.

Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Süleymani'nin üzerinden nakit para, tabanca ve şiir kitapları çıktığı belirtildi.

Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Süleymani'ye ait olduğu belirtilen bu görüntü de olay gecesi paylaşılmıştı.

Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!
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