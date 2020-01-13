Kasım Süleymani'nin ölüm görüntüleri ortaya çıktı!

Dünya gündemi tam 10 gündür Kasım Süleymani'nin ölümünü ve ardından yaşanan gerilimi konuşuyor. 3 Ocak günü Bağdat Havalimanına bir füze saldırısı gerçekleşti. Füzelerin sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ydi. ABD'nin hedefi ise uzun süredir peşinde olduğu İranlı General Kasım Süleymani'den başkası değildi. Süleymani ve yanındaki 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Süleymani'nin ölümü ise dünyada yeni bir dönemin başlangıcının fitilini ateşledi. İran'ın en önemli askeri komutanı olan İran Devrim Muhafızları generali Kasım Süleymani'nin intikamı için İran her gün yeni açıklamalar yapıyor. İran geçtiğimiz günlerde bu nedenle ABD üslerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Öte yandan İran'ın ABD ile girdiği bu kanlı düelloda bir Ukrayna uçağını yanlışlıkla vurduğu ve 176 insanın ölümüne neden olduğu da dünya gündemini sarstı. İşte tüm bu sürecin başlamasının ana nedeni olan Kasım Süleymani'nin ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13.01.2020
07:45
Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
09:38
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