Trump, Barzani’yle Kobani’yi karıştırdı

TREK'TEN

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum'u toplantıları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Ancak Trump'ın, Barzani'yle Irak'tan ve Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilişkilerden çok Suriye'deki Kürtlerden, Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgeden ve terör örgütü YPG'nin etkin rol oynadığı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrol ettiği petrol alanlarındaki gayretlerinden bahsetmesi şaşırttı.ABD Başkanı Trump, Neçirvan Barzani ile görüşmesinde YPG/PKK ile olan işbirliğine vurgu yaparak bu sayede Suriye'deki petrolü kontrol ettiklerini söyledi. Trump'ın sanki karşısında Neçirvan Barzani değil de YPG komutanı terörist Mazlum Kobani varmış gibi "Güvenli bölgeye katkılarından dolayı teşekkür ederim" demesi tam bir skandal olarak nitelendirildi. Trump, bu girişten sonra Suriye'den bahsetmeye devam ederek, "Bildiğiniz gibi Suriye sınırını terk ettik, Türkiye ile iyi iş çıkardık. Güvenli bölgeye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Petrolü aldık, biliyorsunuz askerleri petrol için orada bıraktık" ifadelerini kullandı. Suriye-Türkiye sınırında güvenli bölgenin oluşturulmasında Neçirvan Barzani'nin hiçbir rolü olmadığını hatırlatan medya mensupları, "Trump konuşmasında Barzani'yi terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Kobani'yle karıştırdığı" fikrinde birleşti. DIŞ HABERLERABD Başkanı Trump, kendi emriyle kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'nin logosunu Twitter hesabından paylaşarak tanıttı. Kullanıcılar logoyu, ünlü bilim kurgu dizisi ve filmi Star Trek'in (Uzay Yolu) amblemine fazlasıyla benzemesi sebebiyle eleştirdi. Yıldızlı bir fonun üzerine yerleştirilmiş yörüngedeki bir cismin çevrelediği oklu sembolü gören birçok kişi, logonun bilim kurgu dizisinden çalındığını iddia etti. Uzay güçleri yetkilileri, iddialara yanıt olarak "Delta" ambleminin 1942'den bu yana ABD ordusu tarafından kullanıldığını ve 1961'de de Hava Kuvvetleri uzay organizasyonları logolarında yer almaya başladığını açıkladı. DIŞ HABERLER