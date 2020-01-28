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haberi: yüzünden ölenlerin sayısı giderek artıyor! O ülkede giriş çıkışları yasakladı...

can almaya devam ederken Pekin'den gelen haberine göre Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve son yıllarda eşine az rastlanan bir salgın haline dönüşen yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 106'ya yükseldi. Dün akşam corona virüsü alarmı verilmiş, Aksaray ve İzmir illerinde corona virüsü taşıdığından şüphelenilen 12 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bu kişilerin tanılarında koronavirüse rastlanmadı. Az önce ajanslar tarafından geçilen son dakika haberine göre Çin'de ölenlerin sayısı 106'ya çıkarken tam 44 bin 132 kişi müşahade altında tutuluyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.1.2020 08:14 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 08:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı giderek artıyor! O ülkede giriş çıkışları yasakladı...

Dünyayı kasıp kavuran yüzünden dünya ülkeleri tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'de de Avrupa'da da Çin'den gelen yolcular için özel sağlık tarama sistemi uygulanıyor. Öte yandan corona virüsü hakkında bir gelişmesi daha yaşandı. Malezya hükümeti, Çin'in Hubey eyaletinden Malezya'ya ziyaretleri yasaklama kararı aldı! Çinli turistlerin sıkça ziyaret etttiği yerler kapandı. yüzünden ölen kişi sayısı 106 olurken, şüpheli kişi 6 bin 973; müşahade altına alınan kişi sayısı ise 44 bin 132 olarak açıklandı. Çin'de yarıyıl tatili de uzatıldı. İşte son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı giderek artıyor! O ülkede giriş çıkışları yasakladı...
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