PKK'ya kucak açan Avrupa 'Bozkurt' işareti yapan Türk otobüs şoförlerini işten çıkardı

Viyana Şehir Hatları (Wiener Linien) Sözcüsü Christoph Heshmatpour, basına yaptığı açıklamada, Şehir Hatlarına ait bir otobüs parkında kaydedildiği tespit edilen görüntülerdeki "Bozkurt" işareti yapan 4 çalışanın işten çıkartıldığını söyledi.

Heshmatpour, görüntülerde yer alan ancak Bozkurt işareti yapmayan diğer şoförlere ilişkin de soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Dün, Viyana Şehir Hatlarında otobüs şoförü olarak çalışan ve Türk kökenli oldukları anlaşılan iş üniformalı birkaç kişinin otobüs parkında bir mutfakta şakalaşırken Bozkurt işareti yaptıklarını gösteren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

AVUSTURYA'DA 2019'DAN BERİ BOZKURT SEMBOLU YASAK

Avusturya'da 1 Mart 2019'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında Bozkurt sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Avusturya'da yaşayan Türk ve Müslümanların tepki gösterdiği sembol yasasına aykırı davranılması durumunda 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası öngörülüyor.