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Aliyev'den Erdoğan'a Van'daki çığ düşmesine ilişkin taziye mesajı

Cumhurbaşkanı , Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı 'a taziye mesajı gönderdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 6.2.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 15:50 ABONE OL
Aliyev'den Erdoğan'a Van'daki çığ düşmesine ilişkin taziye mesajı

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, Van'daki çığ felaketinde can kayıpları olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten İlham Aliyev, yaralılara da şifa diledi.

"ACINIZ ACIMIZDIR, KARDEŞİMİZ TÜRKİYE."

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Acınız acımızdır, kardeşimiz Türkiye." ifadeleri yer aldı.

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Aliyev'den Erdoğan'a Van'daki çığ düşmesine ilişkin taziye mesajı
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