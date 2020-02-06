Sudan’da Netanyahu krizi

BUGÜN NELER OLDU

Hartum yönetimi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun önceki gün Uganda'da bir araya geldiğinin ortaya çıkmasının ardından acil toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında Burhan yaptığı açıklamada, "Dün (önceki gün) İsrail Başbakanı ile Uganda'da bir görüşme yaptım. Sudan'ın milli güvenliğini ve halkının çıkarlarını korumak için bu adımı attım. Arap Birliği kararları ve Arapların fikir birliğine uygun şekilde Sudan'ın Filistin halkının asla değişmeyecek bağımsız devlet kurma hakkını teyit ediyorum" ifadelerini kullandı. Orgeneral Burhan'ın Netanyahu ile buluşması tartışmalara ve Sudan'da protestolara yol açınca İsrail Başbakanlık Ofisi de görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiğini duyurmuştu. Netanyahu da "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık" demişti.