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  • İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

İşte dünden bugüne topraklarında işgali

ABD'nin sözde barış planı, 'e 'den Ürdün Nehri arasındaki coğrafyada tam egemenlik verirken, Filistinlilere ise 'e tanınan bu imtiyazı "sözde devlet" ve "ekonomik refah" karşılığında kabul etmeyi dayatıyor. Filistinlilerin geri dönüş hakkı, , yerleşim birimlerinin kaldırılması gibi taleplerini görmezden gelen sözde barış planı, tarihi topraklarında "iki devletli çözüm" imkanını tamamen ortadan kaldırıyor. Başkan Erdoğan da bugünkü grup toplantısında elindeki haritayla gelinen durumu anlatarak sözde barış planına "Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarını İsrail toprağı haline getirmek istiyor." sözleriyle tepki gösterdi. Peki Filistin'de bugüne nasıl gelindi? İsrail, Filistin topraklarını günbegün nasıl işgal etti? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 14:59
İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

Trump'ın sözde barış planına göre kurulacak " Devletinin" başkenti 'ün banliyölerinden Ebu Dis Mahallesi ya da Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı'ndan Kefr Akab Mahallesi'ne uzanan bölge olacak.

yönetiminin uzun zamandır "yük olarak gördüğü" İsrail vatandaşı yaklaşık 300 bin Filistinlinin yaşadığı ve Ummul Fahm ile Kefr Kasım gibi büyük şehirlerden oluşan El-Muselles bölgesini "müstakbel Filistin devletine" devretmeyi öngören sözde barış planı, bu mübadeleyle de adeta İsrail'in hem demografik yapısını hem de yükünü hafifletmiş oluyor.

İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

Sözde barış planına göre, işgal altındaki 'ü hem Batı Şeria'dan hem de çevresindeki mahallelerinden ayıran Ayrım Duvarı, 'in başkenti ile 'in başkenti arasında sınır olarak kalmaya devam edecek.

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İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

Ayrıca işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki mevcut durumun (statüko) korunmasını öngören sözde barış planı, Harem-i Şerif'i 'in tezleri doğrultusunda Yahudilerin de ibadetine açarak aslında statükoyu Yahudilerin lehine değiştirmiş oluyor.

AA muhabirleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının ayrıntılarını derledi. İşte başlıklar halinde ABD'nin sözde barış planı:

İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

KUDÜS'ÜN STATÜSÜ VE BAŞKENTLER MESELESİ

Kudüs'ün fiziksel bölünmesinden kaçınılması gerekmekle birlikte halihazırda belediye sınırlarına uymayan bir güvenlik bariyeri (Ayrım Duvarı) bulunmaktadır. Bu duvar Kudüs'teki Arap mahallelerini (Kefr Akab, Şuafat'ın doğusu ile diğerlerini) birbirinden ayırıyor. Bu fiziksel engelin yerinde kalması ve tarafların başkentleri arasında sınır görevi görmesi gerekmektedir.

Kudüs, 'in bölünmez başkenti olarak kalacaktır. devletinin başkenti ise mevcut güvenlik duvarının (Ayrım Duvarı) doğu ve kuzeyinde kalan Filistin'e ait bölgelerde olacaktır. Bu da Kefr Akab, Şuafat'ın doğusu ve Ebu Dis bölgeleridir. Bu başkentin ismi "Kudüs" ya Filistin tarafından verilecek bir isim olabilir.

İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

Bu vizyona göre, 'in başkenti Kudüs'teki Arap nüfusun önünde tercih edecekleri 3 seçenek olacaktır: İsrail devletinin vatandaşı olmak, devletinin vatandaşı olmak, mevcut durumlarını daimi şekilde muhafaza etmek.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak uluslararası tanınırlığa sahip olması gerekiyor. Kudüs ya da Filistin devleti tarafından seçilen başka bir isimle Filistin'in başkentinin uluslararası toplum tarafından tanınması gerekiyor.

Taraflar, diğer tarafın egemenliğini ya da başkentinin meşruiyetini reddetmek için diğer ülkelerin çabalarını teşvik etmez ya da desteklemez.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Kudüs'te kalacaktır. İsrail-Filistin barış anlaşması imzalandıktan sonra ABD'nin Filistin Büyükelçiliği, Washington yönetiminin Filistin devleti ile anlaşarak seçeceği yerde kurulacaktır.

ABD, İsrail ve Filistin devletlerini başkentleriyle tanıyacak ve diğer ülkeleri de büyükelçiliklerini ihtiyaca göre Kudüs'e ya da Kudüs'e (Filistin) taşımaya teşvik edecektir.

İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

KUDÜS'TEKİ DİNİ MEKANLAR VE MESCİD-İ AKSA

Kudüs'teki tüm kutsal mekanlarda şu anki yönetim düzeni varlığını koruyarak devam etmelidir, özellikle Mescid-i Aksa'daki (sözde barış planına göre Tapınak Tepesi / Harem-i Şerif) mevcut durum (statüko) olduğu gibi korunmalıdır.

Burası tüm dinlerden ibadet etmek isteyenlere ve ziyaret etmek isteyen tüm turistlere açık olmalıdır. Tüm dinlere mensup kişiler Harem-i Şerif'te / Mescid-i Aksa'da diğerinin dinine saygılı bir şekilde ibadet edebilme hakkına sahiptir. İbadet saatleri ve kutsal günlerin yanı sıra diğer dini hassasiyetler göz önünde bulundurulmalıdır.

İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

COĞRAFİ ULAŞIM VE SINIR KAPILARI

Köprüler, yollar ve tünellerden oluşan yeni altyapı aracılığıyla devleti içerisinde seyahatin kolaylaştırılması sağlanacak.
Filistin devleti yüksek hızlı ulaşım bağlantısından faydalanacak. devletinin egemen olduğu topraklar içinde Batı Şeria ile Gazze arasında etkili bir hareket sağlanacak.

Filistin devleti kendi limanını geliştirene kadar İsrail'de Hayfa ve Aşdod limanlarındaki bazı tesislere özel ulaşımdan faydalanacak. İsrail'in güvenliğinden ödün verilmeden Filistin'e ve yurt dışına ürün ihracatı ve ithalatı yapılacak.

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