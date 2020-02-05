İşte dünden bugüne Filistin topraklarında İsrail işgali

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı, İsrail'e Akdeniz'den Ürdün Nehri arasındaki coğrafyada tam egemenlik verirken, Filistinlilere ise Tel Aviv'e tanınan bu imtiyazı "sözde devlet" ve "ekonomik refah" karşılığında kabul etmeyi dayatıyor. Filistinlilerin geri dönüş hakkı, Doğu Kudüs, yerleşim birimlerinin kaldırılması gibi taleplerini görmezden gelen sözde barış planı, tarihi Filistin topraklarında "iki devletli çözüm" imkanını tamamen ortadan kaldırıyor. Başkan Erdoğan da bugünkü grup toplantısında elindeki haritayla gelinen durumu anlatarak sözde barış planına "Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarını İsrail toprağı haline getirmek istiyor." sözleriyle tepki gösterdi. Peki Filistin'de bugüne nasıl gelindi? İsrail, Filistin topraklarını günbegün nasıl işgal etti? İşte detaylar...