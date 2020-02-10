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Son dakika haberi: basınından şok iddia! ’nin Netanyahu ve Selman planı

Son dakika haberi: Başkanı Trump'ın 'da Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde 'da barış planı adı altında 'Yüzyılın anlaşması' büyük tepkiler neden olmuştu. gazetesinin haberine göre ABD yönetimi 'yüzyılın anlaşmasını' güçlendirmek için Netanyahu ve 'ı Kahire bir araya getireceği iddia edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.2.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 13:55 ABONE OL
Son dakika haberi: İsrail basınından şok iddia! ABD’nin Netanyahu ve Selman planı

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nın Beyaz Saray'da açıkladığı sözde barış planı sonrasında Ortadoğu'da yeni planlar devreye sokuldu. İsrail Gazetesi şok bir iddiayı gündemine aldı. ABD yönetiminin Netanyahu ile Prens Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.

İsrail basının bugün şok bir haberi servis etti. ABD yönetiminin Netanyahu ile Veliaht Prens Selman'ın bir araya getirmek istediğini belirtildi.

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POMPEO İSRAİL VE SUUDİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ
Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.

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KAHİRE'DE ARAP-İSRAİL ZİRVESİ
Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.

Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

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Son dakika haberi: İsrail basınından şok iddia! ABD’nin Netanyahu ve Selman planı
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