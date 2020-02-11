BMGK da sırtını döndü



NETANYAHU

GÖRÜŞTÜRECEKLER

srail

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilecek oylama öncesinde, daha önce basına sızan taslak raporda yer alan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planına yönelik eleştirel tonun yumuşatıldığı aktarıldı. AFP'nin incelediği metnin kopyasında, son taslakta planın yazarı olarak ABD'nin isminden artık bahsedilmiyor. Değişiklikler, bugün gerçekleştirilecek oylama öncesinde diplomatik baskıların arttığı sırada geldi.Taslak kararda "mümkün olan en erken tarihte" Ortadoğu'da uluslararası bir konferans düzenleme çağrısı da artık yer almıyor. Ayrıca, "provokasyon, kışkırtma ve tahribat gibi eylemlerle birlikte terör faaliyetlerinin de dahil olduğu sivillere karşı gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarının kınandığına" dair bir satır da eklendi. Oylamaya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da katılacak.1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın duruşması, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentindeki mahkemede görüldü. İsrail mahkemesi, Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırdı.EskiKatar Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, "Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanacağını" iddia etti.gazetesi, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Veliaht Prensi Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğunu yazdı.