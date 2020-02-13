Corona virüsü ile ilgili akıllara durgunluk veren son dakika haberi! Bilanço artıyor! Çantasında bulundu, tek tek kurutulmuş...

Dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüs salgını hakkında ajanslardan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Virüsün adın Covid-19 olarak değiştirilirken dünden bu yana 97 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, toplam ölü sayısı 1.115'e ulaştı. Dünya genelinde, 44 bini Çin'de olmak üzere toplamda 45 bin 188 kişide virüs teşhis edildi. Çin, 30 Ocak'tan bu yana corona virüsü salgının il kez yavaşladığını duyurdu; ancak son 24 saatte 2.015 yeni vaka görüldü. Çin yönetimi salgının Nisan ayı sonunda bitmesini beklediklerini duyurdu.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN OLAY, ÇANTASINDA BULUNDU!

Şimdiye kadar 18 vakanın tespit edildiği Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Malezya'da ise, dünyayı şoka uğratan bir gelişme yaşandı. Havalimanında bir yolcuyu durduran güvenlik güçleri, yolcunun çantasını açtıklarında ne ile karşılaştıklarını anlayamadılar.

İşte, Covid-19 adı ile anılmaya başlanan yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki son dakika haberleri;