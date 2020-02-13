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Corona virüsü ile ilgili akıllara durgunluk veren dakika haberi! Bilanço artıyor! bulundu, tek tek kurutulmuş...

Yeni tip salgınından dakika haberleri gelmeye devam ederken, geçen her dakika enfekte ve ölü sayısı da artıyor. Virüsün adı Covid-19 olarak değiştirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı sabah saatleri itibariyle 1369'a ulaştı. Dünden bu yana, çok sayıda kişi corona virüsü salgınına yenik düştü. Son durumun yakından takip edildiği salgında, dünya genelinde 60 binden fazla kişide virüs teşhis edildi. 200 binden fazla kişi gözlem altında tutuluyor. Japonya'da gözlem altında bulunan lüks yolcu gemisindeki vaka sayısı 175'e ulaştı. Virüsün bulaştığı kişiler arasında karantina merkezinde çalışmakta olan bir görevli de bulunuyor. Öte yandan, şu ana kadar 18 vakanın tespit edildiği adalar ülkesi Malezya'da ise dünyayı şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte, Covid-19 olarak ismi değiştirilen koronavirüs salgını hakkındaki son dakika haberleri...

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 13.2.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 08:16 ABONE OL
Corona virüsü ile ilgili akıllara durgunluk veren son dakika haberi! Bilanço artıyor! Çantasında bulundu, tek tek kurutulmuş...

Dünyayı teyakkuza geçiren salgını hakkında ajanslardan dakika haberleri peş peşe geliyor. Virüsün adın Covid-19 olarak değiştirilirken dünden bu yana 97 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece, toplam ölü sayısı 1.115'e ulaştı. Dünya genelinde, 44 bini Çin'de olmak üzere toplamda 45 bin 188 kişide virüs teşhis edildi. Çin, 30 Ocak'tan bu yana corona virüsü salgının il kez yavaşladığını duyurdu; ancak son 24 saatte 2.015 yeni vaka görüldü. Çin yönetimi salgının Nisan ayı sonunda bitmesini beklediklerini duyurdu.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN OLAY, ÇANTASINDA BULUNDU!

Şimdiye kadar 18 vakanın tespit edildiği Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Malezya'da ise, dünyayı şoka uğratan bir gelişme yaşandı. Havalimanında bir yolcuyu durduran güvenlik güçleri, yolcunun çantasını açtıklarında ne ile karşılaştıklarını anlayamadılar.

İşte, Covid-19 adı ile anılmaya başlanan yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki son dakika haberleri;

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Corona virüsü ile ilgili akıllara durgunluk veren son dakika haberi! Bilanço artıyor! Çantasında bulundu, tek tek kurutulmuş...
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