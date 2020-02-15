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Son dakika: Düşen meteorun büyüleyen görüntüsü... O anlar kamerada!

'dan gelen son dakika bilgisine göre bir meteor düştü. Düşen meteorun görüntüsü bir amatör kamera tarafından kaydedildi.Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından ve Malezya’da en az 4 tane ‘ateştopu’ olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 15.2.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 13:09 ABONE OL
Son dakika: Düşen meteorun büyüleyen görüntüsü... O anlar kamerada!

Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya'nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. 'Ateştopu' olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi

Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane 'ateştopu' olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi. IMO tarafından Singapur ve Malezya'da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.

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Son dakika: Düşen meteorun büyüleyen görüntüsü... O anlar kamerada!
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