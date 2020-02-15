Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi
Malezya'nın Johor Bahru kentinde sabah saatlerinde büyük bir meteor düştü. Meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.Malezya'nın Johor Bahru kenti yakınlarında sabaha karşı saat 5.00 sularında bir meteor düştü. 'Ateştopu' olarak adlandırılan meteorun düşme anı bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO) tarafından Singapur ve Malezya'da en az 4 tane 'ateştopu' olarak adlandırılan meteor olayının görüldüğü rapor edildi. IMO tarafından Singapur ve Malezya?da düştüğü rapor edilen meteorlar NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından henüz doğrulanmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi 15.02.2020 | 11:27
02:14
02:00
İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video 13.02.2020 | 12:24
00:54
Motosikletli, polisi yerde sürükledi! 13.02.2020 | 12:15
03:42
01:48
00:38
Son dakika! ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü | Video 12.02.2020 | 18:31
06:24
01:13
Son dakika! Brexit sonrası İskoçya'dan bağımsızlık hamlesi | Video 12.02.2020 | 15:46
03:52
01:21
00:59
Korona virüsüne karşı sokaklara kamyonlarla dezenfektan sıktılar | Video 11.02.2020 | 17:59
00:27
04:32
01:35
2020’nin ilk Süper Ay'ı kendine hayran bıraktı | Video 10.02.2020 | 18:12
00:12
Şam'da bomba yüklü araç patladı: 1 yaralı | Video 10.02.2020 | 18:12
03:18
01:42
01:42
01:42
Fas’ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi | Video 09.02.2020 | 18:13